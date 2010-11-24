'29 madenci yeraltında öldü'

T24- Yeni Zelanda yetkilileri, South Island'da madende 5 gündür mahsur bulunan 29 kişinin madendeki ikinci patlamadan sonra öldüklerine inandıklarını söyledi.



Polis, ikinci ve şiddetli bir patlama daha meydana geldiğini, bunun madencilerin hayatta olabileceklerine dair tüm umutları söndürdüğünü bildirdi.

Daha önce ülkenin en kötü olasılığa hazırlanması gerektiğini söyleyen Başbakan John Key de, can kaybının ulusal bir trajedi olduğunu söyledi.

Yarın madencilerin aileleriyle görüşmek için bölgeye gidecek olan Key, "Böyle bir trajedinin tekrarlanmaması için olayı tüm yönleriyle soruşturacağız" dedi.



Zehirli gazlar







Kurtarma ekipleri, yüksek seviyede zehirli ve patlayıcı gazlar nedeniyle arama çalışmalarını yürütemiyordu.

Emniyet müdürü Howard Board, daha önce yaptığı bir açıklamada kurtarma ekiplerinin madene inmesinin güvenli olmadığını ve "her geçen saat durumun kötüleştiğini" söylemişti.

Patlamanın gerçekleştiği günden beri, mahsur kalan 29 madenciyle temas kurulamadı. Madencileri bulabilmek için dün göçüğe üzerinde kameralar bulunan bir robot indirilmişti.

Madencilerin 24'ü Yeni Zelandalı, ikisi Avustralyalı ikisi İngiliz biri de Güney Amerikalı.

2008 yılında faaliyete giren Pike River maden ocağı, Yeni Zelanda'nın güney adasının batı kıyısında bulunuyor.

Maden ocağında Paparoa sıradağlarının yaklaşık 2.5 kilometre altından kömü çıkarılıyordu.