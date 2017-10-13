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Dünya

29 kişinin yaşamını yitirdiği California'daki yangın hâlâ söndürülemedi

400'den fazla kişiden haber alınamadığı bildirildi

13 Ekim 2017 15:07

Geçen pazar gecesi ABD'nin California eyaletinde başlayan orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı. Yetkililer, California'nın kuzeyinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini, 400'den fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Eyalette 17 noktada çıkan yangınlarda en az 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar gördü, 647 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu. Calistoga kentinde de 5 bin kişi zorunlu olarak tahliye edildi.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

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