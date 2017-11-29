29 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek\'le bir araya gelecek.

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM EDİRNE\'DE

13.30 Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın da katılacağı Fenerbahçe Tesisleri\'nin temel atma töreni, Edirne- Havsa Karayolu üzerindeki Soyyiğit Yağ Fabrikası\'nın karşısında bulunan alanda gerçekleştirilecek.

8. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ

12.30 \"Türk Sporu: Neden zirvede değiliz?\" başlıklı sempozyuma; Fatih Terim, Ural Aküzüm, Türker Arslan ve Turgay Demirel katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

14.30 Kasımpaşa - Boluspor

16.00 Sivasspor - Bucaspor

16.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

18.45 Adanaspor - Bursaspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Ligi -

18.00 Galatasaray Odeabank - Yeşilgiresun Belediyespor

18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş

20.15 Darüşşafaka - Eskişehir Basket

20.15 İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol

- Kadınlar Avrupa Ligi -

18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

19.00 Dynamo Kursk - Galatasaray

AVRUPA LİGLERİ

19.00 Moreirense - Vitoria Guimaraes (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

VOLEYBOL

- Challenge Cup -

20.30 Olympiacos Piraeus - İnegöl Bld.