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Spor

29 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

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29 Kasım 2017 12:46

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek\'le bir araya gelecek.

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM EDİRNE\'DE
13.30 Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın da katılacağı Fenerbahçe Tesisleri\'nin temel atma töreni, Edirne- Havsa Karayolu üzerindeki Soyyiğit Yağ Fabrikası\'nın karşısında bulunan alanda gerçekleştirilecek.

8. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ
12.30 \"Türk Sporu: Neden zirvede değiliz?\" başlıklı sempozyuma; Fatih Terim, Ural Aküzüm, Türker Arslan ve Turgay Demirel katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor  
14.30 Kasımpaşa - Boluspor  
16.00 Sivasspor - Bucaspor  
16.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor  
18.45 Adanaspor - Bursaspor  
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi - 
18.00 Galatasaray Odeabank - Yeşilgiresun Belediyespor
18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş
20.15 Darüşşafaka - Eskişehir Basket
20.15 İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol

- Kadınlar Avrupa Ligi - 
18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
19.00 Dynamo Kursk - Galatasaray 

AVRUPA LİGLERİ
19.00 Moreirense - Vitoria Guimaraes (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

VOLEYBOL
- Challenge Cup -
20.30 Olympiacos Piraeus - İnegöl Bld.

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