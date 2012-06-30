29 kadını öldüren katil polis çıktı

Rusya'da dehşet saçan seri katil 14 yıl sonra yakalandı. Ancak katilin eski bir polis şefi çıkması ülkede tartışma yarattı.



Rus polisi, son yılların en azılı seri katilini yakaladı. Ancak 1994’ten 1998’e kadar 29 kadını öldüren katilin kimliği ülkeyi şoke etti. Çünkü cani, 48 yaşındaki emekli bir emniyet müdürü çıktı.

DNA incelemesi sonrasında, 1998’de sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrılan Mikael P. isimli eski polis gözaltına alındı.

Öldürdüğü kadınlara tecavüz eden ‘Angarsk Manyağı’ lakaplı emekli emniyet müdürü seri katil ‘Hastalanmasam cinayetleri bırakmazdım’ dedi.

Mikael, itirafında "Hastalandıktan sonra korktum ve hem görevimi hem de cinayetleri bıraktım. Cinayet ve tecavüz arzum yok oldu" ifadelerini kullandı. ‘Angarsk manyağı’ olarak tanınan Mikael, yaşları 19 ile 40 arasında değişen ve gece eve yalnız giden kadınları takip ettikten sonra öldürdü. Sonra cesetlere tecavüz etti. Yetkililer katili, el yazısı ve DNA izlerinin ele verdiğini açıkladı.