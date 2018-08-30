T24 LogoT24 Logo
Gündem

29 kadın hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 9 kadın gözaltına alınırken 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtlidi

30 Ağustos 2018 19:19

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında 29 kadın hakkında gözaltı  kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında 9 kadın gözaltına alınırken 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtlidi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edildiği belirtilen 25 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 16 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

fetökadıngözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24