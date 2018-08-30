29 kadın hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında 29 kadın hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında 9 kadın gözaltına alınırken 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtlidi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edildiği belirtilen 25 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kadın gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 16 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.