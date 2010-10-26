29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapalı

T24 - İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ekim 2010 Cuma günü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak tören nedeniyle saat 06.00'dan törenin bitimine kadar Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi ve buralara çıkan bütün yollar, Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi-Oğuzhan Caddesi-Millet Caddesi-Topkapı Edirnekapı Kavşağı-Vatan Caddesi kesişim noktası Mahmutbey-Topkule ile Mahmutbey Köprüsü Habibler Yolu araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak, D-100 Karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücüler, Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray veya Haliç Tüneli Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametini kullanabilecek.

E-80 Karayolunu kullanacak sürücüler, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametinden, sahil yolunu kullanacaklar ise sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci yönünden istedikleri yerlere ulaşabilecek.

Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih'teki hastanelere gidecek gerek ambulans, gerekse diğer araç sürücüleri, sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa-Çapa-Haseki veya Vakıf Gureba hastanelerine varabilecek. Fatih istikametinden hastanelere gidecek sürücüler ise Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanabilecek.



Kadıköy'deki kutlama

Bu arada, Bağdat Caddesi Fener mevkisinde yapılacak tören nedeniyle de Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi ve Bağdat Caddesi'nin Suadiye trafik ışıklarından Kızıltoprak Meydan'a kadar olan kısmı ile bu caddeye çıkan tüm ara sokaklar, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar saat 08.00'den itibaren tören bitimine kadar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, D-100 Karayolu güzergahına çıkan yolları kullanabilecek.