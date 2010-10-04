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Yaşam

29 Ekim resepsiyonu 30 Ekim'e alınamaz mı?

Bu olayı okuyunca sizin de benim gibi, “Yok artık... Her halde şaka bu” diyeceğinizden eminim. Ama şaka değil, gerçek.

04 Ekim 2010 03:00

T24 - Bu olayı okuyunca sizin de benim gibi, “Yok artık... Her halde şaka bu” diyeceğinizden eminim.  Ama şaka değil, gerçek.


En azından olayın taraflarından biri “Yüzde yüz gerçek” diye anlatıyor bunu.
Olay da şu:


Şarkıcı Hadise, Moskova’da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’ndan sonra o güne kadar menajerliğini yapan Süheyl Atay’la yollarını ayırıp, Berna Nuri Süer’le çalışmaya başladı.


Gerçi Berna Nuri Süer’le Hadise’nin menajerlik ilişkisi de uzun soluklu olmadı. Hadise, bir süre önce de Süer’le yollarını ayırdı.


Anlatacağım olay da Berna Nuri Süer’in Hadise ile çalıştığı dönemin son günlerinden.


Biliyorsunuz her yıl 29 Ekim’de Cumhurbaşkanları Çankaya Köşkü’nde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir davet verir. Cumhurbaşkanları bu davete Türkiye’yi yönetenleri değil, sanatçıları da çağırır.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’ndeki Cumhuriyet Resepsiyonu’na Türkiye’yi 2009 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmiş olan Hadise de davet edilir.


Çankaya Köşkü’nde bu işlerle ilgilenen birimin elinde Hadise’nin irtibat adresi olarak menajeri Berna Nuri Süer’in ajansı görüldüğü için davetiye oraya gönderilir.



e-posta ile davet


Süer de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 29 Ekim’de Çankaya Köşkü’nde vereceği Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nun  davetini e-posta yoluyla  Hadise’ye iletir.
Çünkü o sırada Hadise, İstanbul’da değil, doğup büyüdüğü Belçika’dadır. Menajerin, işte bu davet şöyle önemlidir, böyle önemlidir, mutlaka katılmak gerekir gibi Çankaya’daki resepsiyonun önemine dair notlar da düştüğü e-postaya Hadise cephesinden şöyle bir yanıt gelir:


“29 Ekim’de Belçika’da işimiz var ; o yüzden rica etsek acaba   Cumhurbaşkanı resepsiyonu 30 Ekim’e kaydıramaz mı?”



(Ali Eyüpoğlu - Milliyet/Cadde - 4 Ekim 2010)


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