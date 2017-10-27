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29 Ekim Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe pazar günü trafiğe kapatılacak

27 Ekim 2017 21:29

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe pazar günü trafiğe kapatılacak.
06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
\"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı\'ndan (Aksaray\'dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi\'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.\"

ALTERNATİF GÜZERGAH
Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.
 

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