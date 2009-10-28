29 Ekim kutlamaları başladı

Cumhuriyetimizin 86. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Vali Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Cumhuriyet kutlamalarının bir şenliğe dönüşeceğini söyledi.





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Cumhuriyet’in 86. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Güler, Başkan Topbaş ve Orgeneral Iğsız ile diğer yetkililer anıta çelenk bıraktı. Anıt Özel Defteri’ni imzalayan Muammer Güler, “Bizler büyük Atatürk'ün direktifi doğrultusunda Cumhuriyet gibi mükemmel bir rejime sahip olmanın coşkusu, gururu ve mutluluğu içinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek teşekkülleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte el ele, gönül gönüle Cumhuriyet'in kazanımlarına, değerlerine ve ilkelerine sahip çıkma bilinci içinde, çeşitli kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle 86. yıldönümünü kutlayacağız” diye yazdı.

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kutlama etkinliklerinin İstanbulluların da katılımıyla tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da bir şenliğe dönüşeceğini vurgulayan Güler, “Cumhuriyet, büyük bir çağdaşlaşma projesidir. Cumhuriyet, aydınlığı, dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği, barışı paylaşmaktır. Bunun değerini iyi bilmeliyiz. Cumhuriyetimizin 86. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından sona erdi. Vali Güler, hava koşullarının elverişsiz olması halinde yarın yapılacak törenlerin iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soru yöneltilmesi üzerine, “Meteorolojiden gereken bilgiyi aldık. Yağışların yarın duracağı bildirildi. Bu nedenle törenlerin iptali söz konusu değildir. Tüm İstanbulluları bayraklarıyla tören alanına bekliyorum” dedi.







İstanbul'da 29 Ekim nasıl kutlanacak?



Ses ve ışık ile havai gösterileri yapılacak. Gösteriler uydu ile tüm dünyaya gösterilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, cumhuriyetin 86. yılını görkemli törenlerle kutlayacak. İstanbul Boğazı’nda deniz üzerine kurulan bir platformda ses ve ışık gösterileri, havai fişek gösterileri yapılacak. Gösteriler uydu yayınıyla tüm dünyaya iletilecek.

İstanbul’un ana yolları, meydanları, sokakları, kamu binaları ve gökdelenleri bayraklarla süslendi. Cadde ve meydanlara 60 bin Türk Bayrağı, 2 bin elektrik direğine ise cumhuriyet flaması ve 50 üst geçide de duyurular asıldı. Işık ve lazer gösterisi Boğaziçi Köprüsü ve Kız Kulesi arasındaki alanda deniz üzerinde yapılacak. 16 ayrı noktadan 48 bini aşan sayıda havai fişek atışı yapılacak ve 150 skyracer kullanılacak. En büyük havai fişeğin ağırlığı 10 kg’ın üzerinde. Yaklaşık 250 metre yükselecek. Boğaziçi Köprüsü üzerinde 42 ateşleme sistemi ile 800 metre ateş şelalesi oluşturulacak. 15 dakikalık gösteri müziği Fahir Atakoğlu tarafından organizasyona özel olarak bestelendi.