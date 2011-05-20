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286 ARAMA KURTARMA VE SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A)

20 Mayıs 2011 10:33

-286 ARAMA KURTARMA VE SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5.9 büyüklüğünde depremin olduğu Kütahya'nın Simav ilçesine, 286 arama kurtarma ve sağlık personeli gönderildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kütahya'da meydana gelen deprem sonrası, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinden bölgeye toplam 286 arama kurtarma ve sağlık personeli, 50'si ambulans olmak üzere 71 araç ve 5 arama köpeği ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, ayrıca Kızılay tarafından, 2 bin 13 adet çadır, 10 bin adet battaniye, 2 bin 292 adet su, 2 adet seyyar mutfak, 3 adet S-3 ocak, 5 adet seyyar ikram aracı, 279 adet meyve suyu, 228 adet muhtelif gıda gönderildi.  Açıklamada, depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 75 yaralının hastanelere başvurduğu kaydedildi.

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