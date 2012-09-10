2800 kişi gayri nizami savaş eğitiminden mi geçti?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP,Suriyeli muhaliflere askeri eğitim verdiği yolunda haberlerle gündeme gelen SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş) adlı şirketin AKP tarafından kurdurulduğunu iddia etti. İstanbul Milletvekili Osman Korutük, bugün düzenlediği basın toplantısında “Sivil bir şirket vasıtasıyla başka ülkelerin silahlı muhalefeti yapılandırılıp, eğitilip, danışmanlık hizmetleriyle donatılıp aynı zamanda silah ve teçhizatla tekrar donatılıp buralarda bir takım hareketlere girilmek istendiği görülüyor" dedi.

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde,” 28 Şubat sürecinde ordudan atılan veya çıkarılan AKP çizgisindeki askerler tarafından kurulduğu ve başında da Kıdemli Özel harpçi Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin bulunduğu basında yer alan bilgiler arasındadır” dedi.

2800 kişinin gayri nizamı savaş eğitimini tamamladığı

Öztürk, önerge gerekçesinde, şirketle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdi ve “ SADAT’ın çeşitli yerlerde açtığı eğitim kamplarında bugüne kadar 2 bin 800 kişinin gayri nizami savaş eğitimini tamamladığı,SADAT kurucularının , şirketi kurmadan önce AKP Hükümeti ile geniş istişarelerde bulunduğu, şirketi kurmak için başvuru yaptıktan sonra, Milli savunma, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarından gelen önerilere göre bir takım değişiklikler yaptıkları ve istişarelerden sonra 28 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde 809300/0 sicil numarası ile yayımladığı bilgiler arasındadır.SADAT Yönetim kurulu Başkanı emekli özel harpçi Adnan Tanrıverdi’nin neden böyle bir şirket kurduklarını anlatırken; İslam ülkelerinde kanlı bir değişimin başladığını, istikrarın çok uzun zaman alacağını, bu süreçte onlara yardımcı olmak amacıyla yola çıktıklarını vurguladığı belirtilmektedir”.

CHP’nin son bir haftadır basın toplantıları ve soru önergeleriyle gündeme taşıdığı SADAT’la ilgili Ali Rıza Öztürk’ün başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle.

Örtülü ödenekten Suriyeli muhaliflere kaç para

-SADAT adlı şirketin, AKP tarafından özel bir şirket olarak kurdurulduğu, Suriye Kurtuluş Örgütü askerlerini ve Suriye Hükümeti muhaliflerine çeşitli kamplarda eğitim verdiği doğru mudur? Doğru ise bu tür faaliyetler, hem Türk Yasalarına hem de Uluslararası yasalara göre açık ve ağır suç teşkil eden faaliyetler değil midir?

-SADAT adlı şirketin kurulmasının yasal dayanağı nedir? Gazetede yer alan haberler dikkate alınarak herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bulunulmamışsa bulunmayı düşünüyor musunuz?

-Kurulan SADAT adlı şirketin kuruluşundan sizin şahsi olarak bilginiz var mıdır?

-Şirket bu zamana kadar TSK’nın Ulaşlı kampı dışında hangi kamp ve tesislerde kimlere eğitim vermiştir ve vermektedir? Vermiş olduğu eğitim nedeni ile TC Hükümetine herhangi bir diplomatik nota vermiş midir? Vermiş ise bu notanın içeriği nedir?

-Hemen hemen her gün şehit verdiğimiz bu günlerde TSK’nın Ulaşlı Kampı’ndaki askerlerimizin, SADAT şirketinin Suriyeli muhalifleri eğitmesi için erken boşaltılması ne derecede vicdanidir?

- Bu zamana kadar SADAT adlı şirket tarafından kaç kişiye gayri nizami savaş eğitimi verilmiş ve halen kaç kişiye verilmektedir?

-SADAT adlı şirket aracılığıyla, Türkiye’deki hangi kurum ve kuruluşların örtülü ödeneklerinden Suriye Hükümeti muhaliflerine kaç TL kaynak ulaştırmıştır?

-CHP Milletvekillerinin Hatay’daki Apaydın Kampı’na alınmayışlarının nedeni, bu kamplarda SADAT şirketinin Suriyeli muhalif askerlere eğitim vermesinin gizlenmesi midir?