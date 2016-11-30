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Spor

28 yıl, 18 maç, sıfır galibiyet; Kadıköy'e 'Güneş' doğmuyor!

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde Kadıköy'den galibiyet çıkaramamasına rağmen, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunda şampiyonluktan etti

30 Kasım 2016 16:37

Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 28 yıllık kariyerinde Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 18 maçın 14'ünü kaybederken, 4 beraberlik aldı.

Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş, lig maçlarında Kadıköy'den galibiyetle ayrılma başarısı gösteremedi.

 

Trabzonspor'la 7 mağlubiyet, 4 beraberlik

 

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu'nun golleriyle sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy'de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.

 

Beşiktaş'la da galip gelemedi

 

Şenol Güneş, geçen sezon kariyerinin tek şampiyonluğunu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'den eli boş döndü.

Siyah-beyazlılarla geride kalan sezonu Fenerbahçe'nin önünde şampiyon bitiren Güneş'in öğrencileri, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilere 2-0 yenildi.

 

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna taş koydu

 

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde Kadıköy'den galibiyet çıkaramamasına rağmen, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunda şampiyonluktan etti.

Söz konusu sezonda son haftaya lider giren Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Daniel Güiza ile öne geçmesine rağmen Burak Yılmaz'ın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

6 yıldır takımları gol atamıyor

Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar, Kadıköy'deki son 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Son 6 yılda, Trabzonspor ile 4, Bursaspor ve Beşiktaş ile de birer kez Kadıköy'e konuk olan başarılı teknik adamın öğrencileri, bu maçların 5'ini kaybedip birinde berabere kaldı ve hiç gol atamadı.

Şenol Güneş yönetimindeki takımlar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 18 maçta 8 gol atarken, kalelerinde ise 33 gol gördü.

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