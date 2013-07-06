28 Şubat'ta ceza alan memura yeni imkan

28 Şubat'ta disiplin cezası sonucu memurluklarını kaybeden ancak disiplin affından faydalanan memurlara sigorta primleri ödenecek.

AKP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 41. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verdi.

Kabul edilen önergeye göre, 28 Şubat 1997 ile 23 Mart 1999 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona eren ancak ilgili kanun uyarınca haklarında verilen disiplin cezaları ortadan kaldırılanların sigorta primleri kurumlarınca ödenecek.

Yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayan ve yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamladığı halde 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle borçlanma hakkını kullanmamış olanlara da 3 aylık yeni bir müracaat süresi tanınacak.

Tasarıya, Meclis'teki 4 partinin ortak önergesiyle yeni bir madde de eklendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapan maddeye göre, herhangi bir nedenle KKTC'de bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanabilecek. Sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca karşılanacak bedelleri yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemeyecek. Ödenen tutarı geçen kısım, kişilerin kendilerince karşılanacak.

Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişilerin, sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanacak. Ancak, SGK'ya gönderilen sağlık hizmetleri faturalarında yer alan işlem bedelleri ayrıntılı belirtilemediği durumlarda, söz konusu fatura bedelinin yüzde 50'si SGK tarafından, kalan yüzde 50'si ise kişilerin kendi kurumlarınca karşılanacak.