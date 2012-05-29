28 Şubat'ın 5. dalgasında, 6 emekli general tutuklandı

28 Şubat soruşturmasının 5. dalgasında, aralarında dönemin MGK Genel Sekreteri ve iki kuvvet komutanının da olduğu 6 eski general tutuklandı.

Aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu emekli generaller gözaltına alınmadan adliyeye ifadeye çağrıldı. Bu çağrıya uyan generaller ve ikinci dalganın şüphelilerinden emekli albay, savcıya verdikleri ifadelerin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Generallerden 6'sı ile emekli albay tutuklandı, 3 general serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden ikisi dönemin kuvvet komutanı, 1'i ise MGK Genel Sekreteri.

Son dalgası 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28 şubat soruşturmasında, özel yetkili savcılığın hedefinde bu kez, Batı Çalışma Grubu şemasının en üstündeki komutanlar vardı.

Polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla’daki komutanlara savcılık tarafından ifadeye çağırıldıklarını iletti.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman ve MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç’ın da aralarında olduğu 9 general çağrıya uyarak sacılığa ifade vermeye geldiler. Ayrıca, ikinci dalganın şüphelileri arasında yer alan emekli albay Hakan Pelit de adliyeye gitti.

Diğer generaller

Emekli Korgeneral Kamuran Orhon (İzmir)

Emekli Korgeneral Vural Avar (Muğla)

'Balyoz' davasının tutuklu sanıkları emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan.

4'ü orgeneral 6 tutuklama

''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek''le suçlanan bu isimlerden Hikmet Köksal (Kara Kuvvetleri Komutanı), Ahmet Çörekçi (Hava Kuvvetleri Komutanı), İlhan Kılıç (MGK Genel Sekreteri) Çetin Doğan, Vural Avar ve M.Yavuz Yalçın nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, Teoman Koman (Jandarma Genel Komutanı) Engin Alan, Kamuran Orhon ve Hakan Cemal Pelit (albay) serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 58 oldu

Batı Çalışma Grubu’nun çalışmalarını ‘darbe’ teşebbüsü olarak nitelendiren savcılığın soruşturması kapsamında daha önceki 4 dalgada, BÇG’nin alt rütbeli 75 ismi gözaltına alınmış, bunlardan 51’i tutuklanmıştı.