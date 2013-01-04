28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Batı Çalışma Grubu (BÇG) belgelerinde imzası olmaması ve yaşı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karadayı'yı serbest bırakan özgürlük hakimi Halil İbrahim Kütük kararını çarpıcı bir gerekçeye dayandırdı. "Yüzlerce belgede kuvvetli suç şüphesi var" diyen Kütük, "Ama başlı başlına soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz" dedi

Öğlen saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirilen Karadayı, burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ve TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Esen'e ifade verdi.

Karadayı'nın avukatı Erol Aras, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkiline, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından 83 soru yöneltildiğini ifade etti.

Karadayı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat nöbetçi hâkim tarafından sorgulanan İsmail Hakkı Karadayı'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Karadayı'dan 1960 darbesi örneği

Karadayı, genelkurmay başkanlığı yaptığı dönemde, herhangi bir darbe hazırlığından haberi olmadığını söyledi.

Karadayı, 27 mayıs 1960 darbesi örneğini verdi ve "27 Mayıs 1960 ihtilali dönemin Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'un bilgisi dışında gerçekleşmiştir. Erdelhun, darbeye karşı çıkmasına rağmen albaylar cuntası darbeyi gerçekleştirip Erdelhun'u yargılamışlardır" şeklinde konuştu.

'Soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz'

Karadayı'yı serbest bırakan hakim Halil İbrahim Kütük, kararını çarpıcı bir gerekçeye dayandırdı.

Sözlerimi sonuna kadar dinleyin diyen hakim Kütük gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Evet bu gördüğünüz ıslak imzalı yüzlerce belgede sizinle ilgili kuvvetli suç şüphesi var. Ancak, başlı başına soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz. Değişen yasal düzenleme şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanabiliyorsa, tutuksuz yargılama hükümlerinin uygulanmasını emrediyor.”

28 Şubat sanıklarına emsal olabilir

Karadayı hakkında çıkan karar, 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan diğer şüpheliler için de emsal teşkil edebilir.

Tutuklu 60 asker sanık, Karadayı kararını ve değişen yasal düzenlemeleri emsal göstererek tahliye talebinde bulunabilecekler.

Çevik Bir’e kızgın değilim

Karadayı’nın savcılıkta soruların hepsine yanıt verdiği belirtildi. “Sincan’da tankları siz mi yürüttünüz?” sorusuna Karadayı, “Haberim yok. Sonradan haberim oldu. Güzergahtaki yolun bozuk olması nedeniyle tankların oradan geçirildiğini biliyorum. Bunun dışında bilgim yok” yanıtını verdi.

Karadayı, kendisine gösterilen BÇG belgeleriyle ilgili “Islak imzam olmayan hiçbir belgeyi kabul etmiyorum. Hazırlanan belgelerle ilgili bilgim yok. Bilgim olsaydı ıslak imzam olurdu” diye konuştu. Sorgulamada “Çevik Bir dilekçe yazarak sizinle ilgili suç duyurusunda bulundu, bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna Karadayı “Savunma psikolojisiyle yaptığını düşünüyorum, kızgın değilim” diye cevapladı.

İddianamede son halka

28 Şubat soruşturmasında sona gelindiği, savcıların 15 gün içinde iddianamenin yazımını tamamlayarak mahkemeye sunacakları öne sürülüyor. İddianame yazımı tamamlanmadan son halka olarak hakkındaki suçlamalar nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın gözaltına alındığı belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin’in, Çevik Bir’in suçlamaları karşısında Karadayı’nın ifadesini alarak iddianameyi tamamlayacakları iddia ediliyor.

‘Delilerde bize göre imzası yoktu’

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın avukatı Erol Aras, Karadayı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Aras, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadayı'nın savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini, nöbetçi hâkimliğin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiğini ifade etti.

Avukat Aras, haftada bir gün karakola giderek imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Karadayı'nın soruşturma kapsamında daha önce tutuklananlar gibi ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırma ve görevlerini engelleme suçu''ndan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

Adli kontrol uygulanmasının bile ağır bir karar olduğunu savunan Aras, ''Bu delillerle bu kararın olmaması lazım ancak buna da şükrediyoruz'' dedi.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle Karadayı'nın ifadesi hakkında bilgi veremeyeceğini anlatan Aras, ''Yorgun bir gün geçiren ve yanında ailesinden kimse bulunmayan Karadayı, karayoluyla İstanbul'a gidecek'' ifadesini kullandı.

Müvekkilinin 28 Şubat soruşturmasına konu olan olaylarla herhangi bir bağının bulunmadığını savunan Aras, ''Delillerde de imzası yoktu bize göre. Altındaki insanlar da haksız yere tutuklu. Anayasal olarak da buradaki soruşturmanın yapılmaması lazım, o ayrı. Ama şu an önemli olan mahkemenin verdiği değerlendirmedir. Mahkeme, savcılığın görüşüne katılmadı. Mahkeme adli kontrolle salıverdi, bizim için şu an önemli olan bu. Soruşturma süreci bundan sonraki boyutta devam edecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Aras, bir gazetecinin ''Savcılığın tutuklanma talebi delil yetersizliğinden mi reddedildi'' yönündeki sorusunu, ''Mevcut delil durumuna göre bulguların varlığı değerlendirilerek adli kontrol sistemi yeterli olur diyerek adli kontrol sistemi uygulandı'' diye yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Karadayı'nın serbest bırakılmasında sağlık sorunları mı etkili oldu'' sorusunu da Aras, ''Tek bir gerekçeyi uygulamadı, adli kontrol yeterli olabilir diye genel bir gerekçe gösterdi. Haftada bir gün çarşamba günü imza atacak. Yurtdışına çıkış yasağı getirdi ve tutuklama kararını reddetti'' yanıtını verdi.

Aras'ın açıklamasının ardından adliyeden ayrılan Karadayı, sorularını yanıtlamadığı gazetecilere, ''Hepinize iyi geceler'' dedi ve araca bindi.

Karadayı İstanbul’a döndü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'a geldi.

Ankara Adliyesi'nde Nöbetçi Hakim tarafından sorgulanarak serbest bırakılan Karadayı, sabah saatlerinde eskort eşliğinde karayolu ile Fenerbahçe Orduevi'ndeki evine geldi.