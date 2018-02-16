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28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı: Bugünün çamaşırı, dünün güneşiyle kurutulamaz!

"28 Şubat'taki gerginliğin kaynağı TSK değildir"

16 Şubat 2018 14:22

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasının 101'inci celsesinde dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın savunması alındı. 

Savunmasında "28 Şubat'taki gerginliğin kaynağının TSK olmadığı"nın altını çizen Karadayı, "Demirel'in söylediği gibi bugünün çamaşırı dünün güneşiyle kurutulamaz" ifadesini kullandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Karadayı, heyete saygılarını sunduktan sonra, sağlık durumu sebebiyle oturarak savunma yapmak için izin istedi. Başkan Mustafa Yiğitsoy'un "buyurun" demesinden sonra savunmasına başlayan Karadayı, 28 Şubat'ın bazı siyasi partilerin iktidar olma hırsıyla yaşanan, dini referans olarak kullanarak ülkeyi çağdışı bir yaşama götürme amacı nedeniyle ortaya çıkan bir olay olduğunu söyledi.

Odatv'nin haberine göre, İsmail Hakkı Karadayı’nın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- 28 Şubat'taki gerginliğin kaynağı TSK değildir.

- Bu mütalaa ile ağır ve haksız bir iftiraya muhatap oluyorum.

- Bu dava neden Erbakan'ın vefatından sonra açıldı. Çünkü taşıdığı vicdani sorumluluk nedeniyle asla TSK'nın karşısında olmayacaktı.

- Demirel'in söylediği gibi bugünün çamaşırı dünün güneşiyle kurutulamaz.

- Bu mütalaayı halkımız affetmeyeceği gibi tarihe bir hukuk rezaleti olarak geçecektir.

- Başa geçme ihtirasım olsa bırakın darbeyi, görevimin 1 yıl uzatılması teklifine olumlu bakardım.

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