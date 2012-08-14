28 Şubat tutuklusu emekli albay GATA'da öldü

28 Şubat Soruştumasının 3. dalgasında gözaltına alınmasının ardından Sincan Cezaevi’ne gönderilen Emekli Albay Mehmet Haşimoğlu (52) tedavi gördüğü GATA’da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı olan emekli Tuğgeneral Kenan Deniz tarafından hazırlanan 45 kişilik Batı Çalışma Grubu giriş kartı personel listesinde yer alan Haşimoğlu, 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında mide rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve Temmuz ayının başında da safra kesesi iltihabı nedeniyle GATA’da tedavi görmeye başlayan Haşimoğlu saat 16.00’da hayatını kaybetti.

Hesap sormaya halim yok

Ölüm haberi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Haşimoğlu’nun kızı Tuğçeve oğlu Tuğberk’e verildi. Haşimoğlu’nun cenazesi yarın Kocatepe Camii’ndeki cenaze töreninin ardından memleketi Konya Beyşehir’de defnedilecek. Öte yandan Haşimoğlu’nun ailesi geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği safra kesesi ameliyatından 7 gün sonra cezaevinde gönderildiğini iddia etti. Hürriyet’e konuşan Haşimoğlu’nun eşi Makbule Haşimoğlu, “İçeri girdikten sonra hızla sağlığı bozulmuştu. Mide ameliyatından 1 hafta sonra yeniden cezaevine gönderildi. Bir ay geçmeden bu sefer de safra kesesinden ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bu sefer dayanamadı. Hesap sormak istiyorum ama halim yok“ dedi.



