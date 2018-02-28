28 Şubat Türkiye'de ilk kez talk show ile sahneye taşındı

BALIKESİR, (DHA)-TÜRK demokrasisinin en karanlık günlerinden biri olan 28 Şubat, Türkiye’de ilk kez bir talk show ile sahnelendi. “Darbeler Karanlık, Gençler Aydınlık” adlı gösteride darbelerin karanlık yüzü, mizahi bir üslupla anlatıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ve binlerce gencin izlediği oyun öncesinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Amacımız, demokrasimizin yüz karası olan darbeleri, gençlerimizin anlayabileceği bir dille onlara anlatmaktı” dedi.

Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerden birisi olarak kayıtlara geçen 28 Şubat, ilk kez talk show ile anlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Gala Yaşam Aktivite Merkezi’nde düzenlenen etkinlik Balıkesirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Motivasyon ikizleri Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşlerin sahnelediği talk showa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu katıldı ve gösteri öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle amaçlarının demokrasinin yüz karası olan darbeleri, gençlerin anlayabileceği bir dil ile onlara anlatmak olduğunun altını çizen Başkan Kafaoğlu şöyle dedi:

\"TÜRKİYE\'NİN SIRTINI KİMSE YERE GETİREMEZ\"

“Türkiye yakın zamanda e-muhtıra, 28 Şubat ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimine sahne oldu. Vatanını, milletini bayrağını, devletini seven bir lider ve onunla bütünlemiş bu gençlik, bu toplum olduktan sonra Türkiye’nin sırtını hiç kimse yere getiremez. Dün, 15 Temmuz’da destan yazan bu milletin duası ve desteği ile kahraman Mehmetçiğimiz de, şu anda Afrin’de destan yazıyor. Biz halkımızın menfaatine olan her güzel işin motoru, kötü şeylerin de freni olacağız. Gerek ülkemizde gerekse özelde Balıkesir\'de sağlanan birlik ve beraberliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü bu millet bizden hizmet bekliyor. Kaybedecek, boşa geçirecek bir dakikamız bile yok. Aksi takdirde vatanı için şehadete yürüyen şehitlerimizin iki eli yakamızda olur.”

Yaklaşık 1 saat süren gösterinin ardından Motivasyon İkizleri Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

(FOTOĞRAF)