28 Şubat süreciyle ilgili ifade sırası onlara geldi

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, 6 Ağustos’tan itibaren 28 Şubat süreciyle ilgili dinleyeceği kişilere tek tek davetiye gönderecek. Davet edilecek kişiler listesinde dönemin siyasetçi, işadamı, gazeteci, yargı mensubu, asker ve emniyet görevlileri bulunuyor. Listede Doğu Perinçek’ten, Aydın Doğan’a, Fehmi Koru’dan Ertuğrul Özkök’e, Sabih Kanadoğlu’ndan Merve Kavakçı’ya kadar yüzlerce isim var. 28 Şubat ile özdeşleşen Ali Kalkancı, Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz de listede.

Star gazetesinin haberine göre, Ekim ayında eski Başbakan Tansu Çiller’i dinleyecek olan komisyon, halen çeşitli davalardan cezaevlerinde bulunan çok sayıda kişinin bilgisine başvuracak.

Buna göre komisyon, Ergenekon tutuklusu İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı ve ‘Devrimci Karargah’ davasının sanığı Hanefi Avcı ile görüşecek. Yine sürecin başaktörlerinden dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi ile eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile tutuklu bulundukları cezaevinde görüşecekler.

Komisyon 28 Şubat sürecinde aktif olan gazete patronları ile bazı işadamlarını da dinleyecek. Bunun için ilk etapta Aydın Doğan, Dinç Bilgin Turgay Ciner ile Cem Boyner, Fuat Miras, Nail Keçeli, Cavit Çağlar gibi isimler davet edilecek. Listede dönemin aktörü ve mağduru siyasiler önemli yer tutuyor. Darbe Komisyonu Sözcüsü AK Partili İdris Şahin, “Davetiyeleri 6 Ağustos’tan sonra hepsine göndereceğiz”dedi.

Listede mağdur ve aktörler var

Adnan Keskin, Akın Birdal, Ali Kırca, Ali Kalkancı, Aydın Doğan, Bülent Orakoğlu, Cavit Çağlar, Cem Boyner, Cüneyt Arcayürek, Deniz Baykal, Doğu Perinçek, Erol Çakır, Fadime Şahin, Abdurrahman Dilipak, Hanefi Avcı, Hüseyin Gülerce, Mehmet Elkatmış, M. Nuri Yılmaz, Sabih Kanadoğlu, Nur Serter, Ertuğrul Özkök, Fehmi Koru, Fatih Çekirge, Turgay Ciner, Merve Kavakçı, Oğuzhan Asiltürk, H. Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz, Şükrü Karatepe, Şevket Kazan....