'28 Şubat soruşturması sivillere uzanacak'

28 Şubat soruşturması kapsamında dönemin İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu ve eski bakan Hasan Celal Güzel ifade verdi. Orakoğlu, soruşturmanın sivillere de uzanacağını söyledi.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü “28 Şubat” soruşturması kapsamında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu, Ankara Adliyesi'ne geldi.

Orakoğlu, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye ''mağdur ve tanık'' sıfatıyla yaklaşık 3.5 saat süreyle ifade verdi.

Orakoğlu, “O dönemle ilgili tüm bildiklerimizi 9 klasör olarak sunduk. Burada o dönemde yapılan bütün hukuksuzluklar, kanunsuzluklar hepsi vardı'' dedi.

Savcının sorularına da cevap veren Orakoğlu, ''Bu süreç devam edeceğe benziyor. Bana sorulan sorulardan bazı sivil unsurlarla ilgili savcılığın elinde çok ciddi belgeler olduğu ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Güzel: Tüm bildiğimi anlattım

Bülent Orakoğlu’nun ardından eski bakanlardan Hasan Celal Güzel adliyeye giriş yaptı.

Güzel de ''mağdur ve tanık'' sıfatıyla Savcı Bilgili’ye yaklaşık 2 saat ifade verdi.

Hasan Celal Güzel, kendisinde olmayan bilgi ve belgenin savcılıkta bulunduğunu söyledi.

Güzel, 28 Şubat'ı ihbar eden dilekçelerinin savcı tarafından incelendiğini belirterek, “Bildiklerimi, bu konudaki mücadelemi, mağduriyetimi, hepsini anlattım'' dedi.

Akşener de ifade verecek

Savcı Mustafa Bilgili, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'i, bilgisine başvurmak üzere davet etti. Akşener'in, önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.