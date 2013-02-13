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28 Şubat soruşturmasında, amiral ve orgeneral operasyonu

28 Şubat soruşturması kapsamında, 3 emekli asker gözaltına alınırken, 5 emekli asker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı

13 Şubat 2013 12:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, 3 emekli asker gözaltına alındı. 5 emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan askerlerin, bilgisine başvurulmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında, emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Korgeneral Köksal Karabay, emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz Ankara Adliyesi'ne getirildi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ile emekli Koramiral Altaç Atılan'ın da ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya getirilecekleri öğrenildi.

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