28 Şubat mağdurları TBMM’ye başvurdu: İade-i itibar istiyoruz

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

28 Şubat hareketliliği TBMM’ye yansıdı. Post-modern darbenin mağduru olduğunu söyleyen vatandaşlar iade-i itibar talepleriyle Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Kayseri’den yazan Fatma Tanrıseven, 10 hemşire arkadaşıyla türban yüzünden işten uzaklaştırıldıklarını maddi ve manevi sıkıntı çektiklerini anlattı.

“28 Şubat post modern darbesinin tüm izlerinin silinebilmesi için mağduriyetlerin giderilmesi lazım” diyen Tanrıseven, iade-i itibar talebinde bulundu. Dilekçeyi karara bağlayan komisyon, talebin bir yasa öngördüğüne dikkat çekti. Tanrıseven’in dilekçesi şöyle:



‘Bütün kapılar yüzümüze kapandı’



“1998 yılında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde 10 hemşire arkadaşımız haksız ve hukuksuz uygulamalar neticesinde başörtüsü nedeniyle işten uzaklaştırıldık. O dönemde ikinci çocuğuma hamile olmam ve komisyonlara ifadeye gidemediğim halde savunmam alınmadan gıyabımda hukuksuz bir şekilde soruşturmam yapılarak işten uzaklaştırıldım. Bütün hukuk yollarını denediğimiz halde 28 Şubat post modern darbesinin baskısı ile bütün hukuk yolları kapısı yüzümüze kapandı. Bizler maddi ve manevi çok sıkıntı çektik. TBMM’nin iade-i itibarları vererek mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.”