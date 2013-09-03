28 Şubat davasında Teoman Koman'a tahliye

28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Orgeneral Teoman Koman'ın sağlık durumu nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Öte yandan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın da arasında bulunduğu bazı sanıklar veya avukatlarının, dosyanın görevsizlik kararıyla askeri yargıya veya Yüce Divan'a gönderilmesi taleplerinin reddine karar verdi.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mahkeme heyeti, sanıklar veya avukatlarının taleplerine ilişkin kararlarını açıkladı.

Mahkeme, dosyanın görevsizlik kararıyla askeri yargıya veya Yüce Divan'a gönderilmesi talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, eski Bakan Hasan Celal Güzel'in 28 Şubat ile ilgili geçmişte bulunduğu suç duyurusuna dayanarak, davada durma kararı veya davanın reddine karar verilmesi yönündeki taleplerini de reddetti.

Buna ilişkin kararda, Güzel'in dilekçesi üzerine takipsizlik kararı verildiği, buna itirazda bulunulduğu, itirazın İstanbul 4 Nolu DGM Başkanlığı tarafından reddedildiği ifade edilerek, daha önce itirazın reddine karar veren İstanbul 4 Nolu DGM'nin işlerine bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, konuya ilişkin olarak 19 Temmuz 2013'te, daha önceki ret kararını CMK'nın 173/6. maddesi uyarınca kaldırarak, soruşturmanın kaldığı yerden devamına dair karar verdiğine dikkat çekildi.

Kararda, "bu yönüyle söz konusu takipsizlik kararının kapatıldığı kısmına yönelik soruşturma şartının yerine getirildiği anlaşılmakla, bir kısım sanıklar müdafinin davanın durması veya reddine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verildiği" bildirildi.

Kararların açıklanmasının ardından, TRT spikerleri iddianameyi okumaya başladı.