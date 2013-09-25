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28 Şubat davasında Süleyman Demirel hakkında suç duyurusu

28 Şubat davasında müşteki avukatlarından Mustafa Polat, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkında suç duyurusu dilekçesi gönderdi

25 Eylül 2013 14:25

 

28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan açılan davanın 18. duruşması başladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, sanık yakınları ve avukatlar katılıyor.

Duruşma, 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemelerinin arasındaki duvar yıkılarak yapılan geniş salonun, 11. Ağır Ceza bölümünde yapılıyor.

Müşteki avukatlarından Mustafa Polat, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkında suç duyurusu dilekçesi gönderdi.

Bir dilekçe daha gönderen Polat, sanıkların "etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip istemediklerinin" sorulmasını talep etti.

Duruşmada, sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.

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