28 Şubat davasında 9 önemli tahliye

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "28 Şubat" davasının tutuklu sanıklarından Emekli Korgeneral Kamuran Orhon ve davanın tek sivil sanığı eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 9 kişinin tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, 36 sanık ile avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra yaptığı müzakere sonrasında sanıklardan 9'unun tahliyesine, 26'sının ise tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tahliyelerine karar verilen sanıklar şunlar: Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, emekli Tümgeneral Çetin Saner, emekli Orgeneral Hikmet Köksal, emekli Korgeneral Kamuran Orhon, emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve İzzettin İyigün.

Mahkeme, bu sanıklara adli kontrol şartı getirdi. Davada halen tutuklu bulunan sanıkların yargınlanmasına yarın devam edilecek.