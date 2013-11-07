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28 Şubat davasında 15 tahliye daha

28 Şubat Davası'nda Şükrü Sarıışık dahil 15 tutuklu tahliye edildi

07 Kasım 2013 19:42

28 Şubat davasının görüldüğü Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan 15 tutuklu sanığı tahliye etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Vural Avar, Çetin Dizdar, Ayhan Cansevgisi, Orhan, Yöney, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Altaç Atılan, Aydan Erol, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Cengiz Çetinkaya ve Tevfik Özkılıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, İdris Koralp ve Kenan Deniz'in tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tahliye edilen tüm sanıklar hakkında adli kontrol uygulanmasına da karar verdi.

28 Şubat dönemine ilişkin davada 103 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanıyor.

Son tahliyelerle birlikte davada tahliye edilenlerin sayısı 71’e yükseldi.

Davanın 5 Eylül'deki duruşmasında da Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, emekli Tümgeneral Çetin Saner, emekli Orgeneral Hikmet Köksal, emekli Korgeneral Kamuran Orhon, emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve İzzettin İyigün tahliye edilmişti.

Mahkeme, 13 Temmuz'da da tutuklu sanık Tuğgeneral Mehmet Faruk Alpaydın'ın tahliyesine karar vermişti.

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