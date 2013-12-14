28 Şubat davası sanığı Teoman Koman yaşamını yitirdi

28 Şubat davası sanığı eski Jandarma Komutanı emekli orgeneral Teoman Koman yaşamını yitirdi.

28 Şubat Davası sanığı eski Jandarma Komutanı emekli orgeneral Teoman Koman yaşamını yitirdi. Koman, 28 Mayıs 2012'de'de 28 Şubat soruşturması kapsmaında gözaltına alındı. Hakim, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle Koman'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi ancak savcı bu karar karşı çıktı.Daha sonra tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulan Koman, sağlık sorunları gerekçesiyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Eylül 2013'de tahliye edilmişti.

Koman, İstanbul'da GATA'da tedavi görüyordu ve bir süredir de uyutuluyordu.

Teoman Koman kimdir?

Teoman Koman, 1956 yılında Harp Okulu'ndan Asteğmen olarak mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1981'de Tuğgeneralliğe terfi etti.

1981-1985 yılları arasında Tuğgeneral, 1985-1989 yılları arasında Tümgeneral olarak görev yaptı ve 29.08.1988 tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevine getirildi.

Müsteşar olarak görevde bulunduğu 1989 yılında Korgeneral oldu, 27.08.1992 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonra Kolordu Komutanı olarak Gelibolu'ya tayin edildi. 1993 yılında Orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu Komutanlığı'na getirildi.

1995 yılında Jandarma Genel Komutanı olarak atandı ve 1997 yılında bu görevden emekli oldu.

28 Şubat Operasyonu’nun 5. dalgasında gözaltına alınan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman, hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı.

Yassıada’da kaldığı dönemde Merhum Başbakan Adnan Menderes’in başına nöbetçi dikilen ‘Üstteğmen Koman’, Menderes’e tokat atan isimlerden birisi olarak gösterildi.

29 Ağustos 1988 ile 27 Ağustos 1992 tarihleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı da yapan Teoman Koman, Susurluk olaylarının yaşandığı dönemde yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. Kendisini dinlenmek üzere çağıran TBMM Susurluk Komisyonu’na “Onlar kim oluyor da beni ifadeye çağırıyor. Hiç kimseye ifade vermem…'' cevabıyla tartışma yarattı.