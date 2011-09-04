28 paraşütçü Sapphire'den atladı

T24 - Türkiye Havacılık Festivali kapsamında, 4'ü Türk 28 paraşütçü, ''Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası'' unvanına sahip İstanbul Sapphire'den paraşütle atladılar.



Sapphire'de 236 metrelik yüksekten atlayan paraşütçüler, sarı ve kırmızı renklerle belirli alana iniş yapmaya çalıştı. İspanya, İngiltere, İtalya, Almalya ve Avusturalya'nın aralarında bulunduğu 15 ülkeden gelen 4'ü Türk 28 paraşütçü, 2 gün süren festivalin son atlayışını yaptı.



Türk Hava Kurumunda paraşüt öğretmeni 31 yaşındaki Beslan Babaoğlu, 5 yıldır yere sabit ve 16 yıldır da uçaklardan paraşütle atladığını belirterek, 2 bin 700 defa uçaktan, 130 defa da sabit objelerden atlayış yaptığını kaydetti. Babaoğlu, atlayış sırasında korku ve heyecanı bir arada yaşadığını söyledi.



Paraşütçülerden Türk Hava Kurumunda çalışan 36 yaşındaki Şahin Şahin de 7 yıldır atlayış yaptığını ve 4 yıldır binalardan atladığını ifade ederek, normalde bir binadan atmak istediklerini söylediklerinde anlayışla karşılanmadığını, ancak şu anki organizasyonun güzel olduğunu söyledi.







Şahin, 420 defa uçaktan ve 80 defa binadan paraşütle atladığını anlatarak, ''Binadan atlayış sırasında korku, heyecan ve adrenalin başta olmak üzere bütün duyguları aynı anda hissediyorsunuz. O işi gerçekleştirip aşağıya başarıyla indiğinizde kendinizi iyi hissediyorsunuz'' dedi.







