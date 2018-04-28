28 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10:30 Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Seçimi ve Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde yapılacak.
BEŞİKTAŞ
14:00 Başkan Fikret Orman, No:1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisi\'nin açılışına katılacak.
GALATASARAY
17:00 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
13:30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği
16:00 Antalyaspor - Trabzonspor
19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
SPOR TOTO 1. LİG
15:30 Adana Demirspor - Altınordu
15:30 BB Erzurumspor - Elazığspor
15:30 Denizlispor - Gaziantepspor
15:30 Eskişehirspor - Boluspor
15:30 Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor Baltok
15:30 Giresunspor - Samsunspor
15:30 İstanbulspor - Adanaspor
15:30 Grandmedical Manisaspor - MKE Ankaragücü
15:30 Ümraniyespor - Çaykur Rizespor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka
15:15 İstanbul BBSK - Gaziantep Basketbol
17:00 Muratbey Uşak - Fenerbahçe Doğuş
20:15 Sakarya BŞB Basketbol - Galatasaray Odeabank
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
-Çeyrek Final-
16:00 Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi
18:00 Çukurova Basketbol - Botaş