-28 MİLYON TURİSTTEN 20 MİLYAR DOLAR GELİR ISPARTA (A.A) - 28.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özaslan, geçen yıl Türkiye'ye gelen 28 milyon ziyaretçiden 20 milyar dolar gelir sağlandığını bildirdi. Öngör Grup tarafından Isparta'da eski Telekom arazisi üzerine yapılan 288 yatak kapasiteli beş yıldızlı otelin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Müsteşar Yardımcısı Özaslan, Türkiye'de turizm yatırımlarına ayrılan payın üçte ikisinin, 5 yıl öncesine kadar Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla ve Aydın'a gittiğini, ancak Anadolu kentlerinin turizmin önemini kavraması üzerine son yıllarda yatırımların buralara da kaymaya başladığını söyledi. Turizmin önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu aktaran Özaslan, ''Türkiye'ye geçen yıl 28 milyon ziyaretçi geldi ve 20 milyar dolar gelir sağlandı. Turizm istihdam ve cari açığın kapatılmasında büyük önem taşıyor'' dedi. Ziyaretçilerin kum, deniz, güneş turizminden başka alternatif alanlar aradığını belirten Özaslan, eko-turizm ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez olan Isparta'nın tanıtımının yeterince yapılmadığını söyledi. Özaslan, bu tür yatırımların, tanıtımı olumlu etkileyeceğini kaydetti. Vali Memduh Oğuz da 5 yıldızlı bir otelin Isparta'ya daha önce kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, bu yatırımın, diğer yatırımcıları da çekeceğini ve kente birkaç yıl içinde en az 5-6 otelin daha yapılacağına inandığını vurguladı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da kentin tanıtımın yanı sıra konaklama yatırımlarına da önem vermesi gerektiğini ifade etti. Hilton grubunun yapacağı oteli de önemsediklerini belirten Günaydın, kendisinin Gökçay'da 120 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel projesi olduğunu kaydetti. Öngör Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Öngör de 38 milyon TL'ye mal olacak otelin inşaatında 200'den fazla kişinin çalışacağını ve son teknolojinin kullanılacağını dile getirdi. Öngör, konaklama hizmeti vermenin yanı sıra yaşam merkezi de olacak otelin, bu yıl içinde tamamlanacağını kaydetti. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri düğmeye basarak, otelin temelini attı.