28 Mayıs 2016 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 477 bin 208 lira 16 kuruş devretti.

Sayısal Loto 28 Mayıs çekilişi çıkan sayılar 04-06-14-20-36-37 olarak açıklandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 138 kişi 4 bin 509 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 8 bin 679 kişi 54 lira 30’ar kuruş, 3 bilen 167 bin 712 kişi 7 lira 85’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 2 milyon 410 bin 175 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 546 bin 417 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 863 bin 862 lira 95 kuruş aktarılacak.