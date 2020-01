28. İstanbul Kısa Film Festivali yarın başlıyor

'İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali' bu yıl 28. yaşını kutluyor. Büyük bir kısmının dünyanın önemli festivallerinden ödül kazanmış kısa filmlerden oluşan program 14-21 Aralık 2016 tarihlerinde, ücretsiz olarak seyirciye sunulacak.

Değişik gün ve saatlerde iki kez, Fransız Kültür Merkezi-Taksim ve İtalyan Kültür Merkezi-Tepebaşı, Alman Kültür Merkezi-Galatasaray sinema salonlarında Türkçe alt yazılı olarak gösterilecek.

Dünyanın çeşitli festivallerinde ödüller almış, Daughter of the Bridge, Islander’s Erst, Picnic, A Long Time Ago in Silesia, Yulya, Encounter, Balcony, Duellum, The Cats, Inner Land, The Bathtub, Spid, Age of Unreason bu filmlerden sadece birkaçı.

Programda, “Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel” filmler yer alıyor. Festivale toplam 1690 film başvurdu. Kişisel başvuruların dışında, Fransa UNIFRANCE, Polonya Krakow Film Foundation, Almanya Goethe Institut, İtalya Roma Film Festival, İspanya Instıtuto Cervantes gibi film merkezleri tarafından seçilen kısa filmler de etkinliğin programında.

Festivale başvuran filmler, ön elemeden geçiyor. Ulusal kısa metrajlar, uzman sinemacılardan oluşan bir seçici kurul tarafından izlenerek her kategorinin birincisine “Festival Başarı Plaketi” veriliyor. Bu yıl ülkemizden 54 film programa alındı. Uluslararası filmlerin sayısı ise 120. Toplam 174 film izleyici ile buluşacak. Bu yılın seçici kurulu; Armağan Lale, (Yapımcı) Ayhan Ergürsel (Kurgu Yönetmeni), Gizem Erdem (Oyuncu), Kaan Karsan (Sinema Yazarı) ve Nihan Belgin'den (Yönetmen) oluşuyor.

Etkinlik , özellikle Türk Sineması için bir arşiv görevini de yerine getiriyor. Her yıl düzenli olarak yayınlanan festival kataloğu, kısa film belleği için kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturuyor.

Festivalin kapanış ve ulusal yarışma ödül töreni, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 18.00'de Fransız Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilecek.