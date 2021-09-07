28. İstanbul Caz Festivali’nde haftanın programı

T24 Kültür Sanat

28.İstanbul Caz Festivali, Parklarda Caz ve Itamar Borochov konseleri ile 1 Eylül’de başladı. Caz severlere hem yeşillikler içerisinde hem de boğaz havasında keyifli anlar yaşatan festival, 24 Eylül’e kadar sürecek ve şehrin en güzel açık hava mekânlarında 40’a yakın konser ve çeşitli yan etkinliklerle her yaştan müziksevere caz hissettirmeye devam edecek. Klasikleşmiş Anadolu rock şarkıları ve türkülerini saykedelik ve funk tınılarla birleştiren ve 16 Eylül’deki ilk açıklanan konserlerinin biletleri hızla tükenen Altın Gün, 17 Eylül Cuma akşamı tekrar festival kapsamında Turkcell Vadi sahnesinde olacak. Bu kez Altın Gün öncesinde sahnede, türler arasındaki duvarları yerle yeksan eden, Arda Semercioğlu, Atakan Türkan, Aybars Gülümser ve Burak Erensoy’dan oluşan Geeva Flava olacak.

28. İstanbul Caz Festivali’nde Bu Hafta

Melike Şahin

8 Eylül Çarşamba, 21.15, Göztepe Özgürlük Parkı Sahnesi

Müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, peş peşe yayınladığı “Deli Kan”, “Sevmek Suçsa Suçluyum”, “Tutuşmuş Beraber”, “Geri Ver” gibi teklileriyle kısa zamanda yerli sahnede sağlam bir dinleyici kitlesine ulaştı.. Solo kariyeri öncesinde uzun yıllar Baba Zula'nın solisti olarak dünyanın dört bir yanında turneler yaptı. 2017 senesinde dünyaca ünlü yönetmen Tony Gatlif’in Djam / Aman Doktor filminin soundtrack'i için şarkılar seslendirdi ve filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde unutulmaz bir konser verdi. Sabırsızlıkla beklenen ilk albümü Merhem'i geçtiğimiz şubat ayında yayımlayan Melike Şahin, dinleyiciden ve müzik yazarlarından tam not alan albümünün prodüktörlüğünü de üstlendi. İlhamını her şeye rağmen hayatta ve ayakta kalabilme niyetinden alan albümü “Merhem"in festivaldeki ilk konseri olacak.

Festival’de İKSV Alt Kat işbirliğiyle çocuklara ve ailelere yönelik yepyeni etkinlikler

“Cazı Dansla Hisset”

İstanbul Lindy Hoopers 11 Eylül Cumartesi, Habitat Parkı

Uninvited Jazz Band, 12 Eylül Pazar, Habitat Parkı

Bu yıl festival kapsamında Parklarda Caz ve Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde İKSV Alt Kat katkılarıyla, çocuklar ve ailelere yönelik atölye ve etkinlikler de düzenleniyor. Habitat Parkı’nda, 11 Eylül Cumartesi ve 12 Eylül Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin değerli destekleriyle düzenlenecek “Cazı Dansla Hisset” başlıklı etkinlik, İstanbul Lindy Hoppers ekibinin swing dans adımlarıyla, Uninvited Jazz Band’in keyifli caz ritimlerini çocuklarla ve ailelerle buluşturuyor. Her yaştan müzikseverin eşlik edebileceği Cazı Dansla Hisset etkinlikleriyle, caz ritmi ve Lindy Hop dansının ilk adımları Şişli Habitat Parkı’nda keşfediliyor. “İstanbul Bir Sahne” etkinlikleri kapsamındaki etkinlikler, konserlerin hemen öncesinde, 17.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org