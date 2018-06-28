28 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşa\'nın Sportif Direktörü Nursal Bilgin: \"Trezeguet mutlu ve gitmek istemiyor\"

\"Transfer çalışmalarımız iyi gidiyor\"

\"Bütün takımların bir planı olmalı\"

\"Trezeguet ile ilgili kimseyle resmi görüşme yapmadık\"

\"Bu sezon ilk üç, ilk dörtte olmak istiyoruz\"

\"Birçok oyuncumuza teklifler geliyor\"

BEŞİKTAŞ

19.00 Siyah beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla başlayacak.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı lacivertliler, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu yönetiminde yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak.

Fenerbahçe\'de ilk idmanına çıkacak olan Cocu, futbolcularla tanıştıktan sonra çalışmalarına start verecek. Milli futbolcular 3 Temmuz\'da takıma dahil olacak

BURSASPOR

09.00 - 18.00 Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

10.00 - 18.00 Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift idmanla sürdürecek.

GÖZTEPE

19.00 Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını tek idmanla sürdürecek.



DÜNYA KUPASI

-G Grubu-

21.00 İngiltere - Belçika

21.00 Panama - Tunus

H Grubu-

17.00 Japonya - Polonya

17.00 Senegal - Kolombiya

BASKETBOL

20.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. (Ankara Spor Salonu)

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

10.00 Sırbistan - Türkiye

AKDENİZ OYUNLARI

İspanya\'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18\'inci Akdeniz Oyunları devam edecek.

TENİS

Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası Belek\'te devam ediyor.