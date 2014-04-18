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Kültür-Sanat

28 gündür uyutulan Kenan Işık'ın hayati tehlikesi sürüyor

Yaklaşık bir ay beyin kanaması geçiren tiyatrocu Kenan Işık 28 gündür uyutuluyor. Sanatçının beynindeki hasar ve hayati tehlike devam ediyor

18 Nisan 2014 16:32

Oyuncu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Hastamız Kenan Işık’ın bilinci kapalı olup, stabil seyretmektedir. Hayati tehlikesi sürmektedir” denildi.

Usta tiyatrocu Kenan Işık 21 Mart'ta gittiği spor salonunda düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat edilmişti. Işık'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Solunumunun başlaması nedeni ile suni solunum cihaz desteğinin azaltılması, ağrılı uyaranlara cevap alınması, spontan göz açması gibi olumlu gelişmelere karşın, Kenan Işık’ın kontrol tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve klinik bulgulara göre, beyin korunmasına yönelik tıbbi tedavi ve girişimlere rağmen beyin hasarının devam ettiği gözlenmiştir. Hastamız Kenan Işık’ın bilinci kapalı olup, stabil seyretmektedir. Hayati tehlikesi sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

67 yaşındaki usta sanatçı 28 gündür uyutuluyor.

 

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