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Yaşam

28 fakülteye dekan atandı

Yükseköğretim Kurulu dün yapılan Genel Kurul toplantısı'nda, 28 fakülteye dekan atamasını gerçekleştirdi.

21 Kasım 2008 02:00

Yükseköğretim Kurulu dün yapılan Genel Kurul toplantısında, 28 fakülteye dekan atamasını gerçekleştirdi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Eğitim, Vakıf ve Mevzuat komisyonlarına ait raporların görüşüldüğü, 28 fakülteye dekan atamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminde merkezi yerleştirmede örgün yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilere ek yerleştirme işlemleri sırasında Anadolu Üniversitesinin kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim yöntemiyle eğitim veren programlarına tercih hakkı tanınmasına ve 2008 ÖSYS ek yerleştirme işlemleri sona erdiğinden, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere ÖSS'den 145 ve üzerinde puan alan adaylardan isteyenlerin başvurularının ÖSYM tarafından alınarak yerleştirme yapılmasına karar verildiği de kaydedildi.

Yükseköğretim kurumlarının, Bologna süreci çalışma alanları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere her yükseköğretim kurumunda bir "Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)" oluşturulmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Genel Kurulda Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmak istenen İstanbul Medipol Üniversitesine ilişkin sunumun izlendiği, olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildiği de kaydedildi.

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