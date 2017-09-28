28 Eylül Perşembe DHASPOR Gündemi

ATIBA HUTCHINSON\'DAN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Beşiktaş\'ın yaşlanmayan yıldızı Atiba:

\"Noah bir gün Beşiktaş forması giyerse çok mutlu olurum\"

\"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum\"

\"Werner\'in umarım bir sağlık problemi yoktur\"

\"Burada bu kadar sevgi görmeyi beklemiyordum\"

DERBİNİN CEZALARI AÇIKLANACAK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşananlarla ilgili cezalar belli olacak.

Süper Lig\'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklanacak.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

FENERBAHÇE

13.00 Yeni transferler Luis Neto, Vincent Janssen ve Eljif Elmas için imza töreni düzenlenecek (Ülker Stadyumu)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

20.00 Sarı-lacivertli ekip, İzmir\'e gidecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

15.00 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu\'nun kuraları çekilecek (RİVA)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig\'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Kulübü, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalayacak (TT Arena)

Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek.

BASKETBOL

TÜBAD Turnuvası, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda başlıyor

UEFA AVRUPA LİGİ

18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)

20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)

20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)

20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)

20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)

20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna) (HALİS ÖZKAHYA YÖNETECEK)

20.00 ATİKER KONYASPOR - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)

22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)

22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)

22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)

22.05 Braga (Portekiz) - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)

22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)

22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)