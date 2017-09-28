28 Eylül Perşembe DHASPOR Gündemi

ATIBA HUTCHINSON\'DAN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR
Beşiktaş\'ın yaşlanmayan yıldızı Atiba:
\"Noah bir gün Beşiktaş forması giyerse çok mutlu olurum\"
\"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum\"
\"Werner\'in umarım bir sağlık problemi yoktur\"
\"Burada bu kadar sevgi görmeyi beklemiyordum\"
DERBİNİN CEZALARI AÇIKLANACAK
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşananlarla ilgili cezalar belli olacak.
Süper Lig\'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklanacak.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
FENERBAHÇE
13.00 Yeni transferler Luis Neto, Vincent Janssen ve Eljif Elmas için imza töreni düzenlenecek (Ülker Stadyumu)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
20.00 Sarı-lacivertli ekip, İzmir\'e gidecek
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15.00 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu\'nun kuraları çekilecek (RİVA)
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig\'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray Kulübü, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalayacak (TT Arena)
Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek.
BASKETBOL
TÜBAD Turnuvası, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda başlıyor
UEFA AVRUPA LİGİ
18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)
20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)
20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)
20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)
20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)
20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)
20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna) (HALİS ÖZKAHYA YÖNETECEK)
20.00 ATİKER KONYASPOR - Vitoria Guimaraes (Portekiz)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)
20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)
22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)
22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)
22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)
22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)
22.05 Braga (Portekiz) - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)
22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)
22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)