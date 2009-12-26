278 yolculu uçağı patlatacaktı

El Kaide bağlantılı bir Nijeryalı, Amsterdam'dan ABD'nin Detroit kentine gelen bir yolcu uçağını havaya uçurmaya çalıştı.









Saldırgan, yolcular ve mürettebatın son anda üzerine atlaması sonucu bombayı patlatamadı. Nijeryalı bir El Kaide üyesinin Amsterdam'dan Detroit'e gelen bir yolcu uçağını havaya uçurma girişiminde bulunduğu, ancak girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.



Amerikan ulusal güvenlik kurumu (NSA) yetkilileri, “Amsterdam'dan kalkan Northwest Havayollarına ait 253 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağın 278 yolcusuyla Detroit'e indiğini belirterek, “bu sırada bir kişinin uçağı havaya uçurmaya çalıştığını, ancak başarısız olduğunu” söyledi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, şüphelinin Abdul Mudallad adında ve Nijerya vatandaşı olduğunu ifade ederek, El Kaide ile bağlantısı bulunduğunu kaydetti.





Saldırganın bacakları yandı



Associated Press haber ajansı, yolcuların yanık kokusu alması üzerine olayı fark ettiklerini ve hemen şüpheli şahsın üzerine atladıklarını bildirdi.





Şüphelinin kısa sürede yolcular ve mürettebat tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, üzerindeki bombayı patlatamayan Nijeryalı saldırganın bacaklarında ciddi yanıklar olduğu bildirildi.

Yetkililer tüm yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiğini, sadece kargaşa esnasında iki yolcunun hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Hava yolu şirket yetkilileri uçağın Nijerya'dan kalktığını ve Amsterdam bağlantılı olarak Detroit'e geldiğini belirtirken, şüphelinin toz ve sıvı karışımı bir patlayıcıyı patlatmaya çalıştığını, ancak ateşleme düzeneğindeki bir aksaklık nedeniyle patlamanın gerçekleşmediğini söyledi.

Olayın Delta Havayolları'na ait uçakta meydana geldiğini belirten şirket yetkilileri, Northwest ile Delta'nın birleştiğini de anımsattı.





Hava yolu ulaşımında güvenliğin artırılması



ABD'de şok etkisi yaratan olayın ardından güvenlik kurumu yetkilileri, ek ve kısıtlayıcı önlemlerin, iç ve dış hatlarda uygulamaya sokulacağını belirtti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın da “hava yolu ulaşımında güvenliğin artırılması yönünde gerekli tüm önlemlerin alınması” talimatını verdiği bildirildi.



Beyaz Saray sözcüsü Bill Burton, Hawai'de Noel tatilinde bulunan Obama'nın olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğini belirterek, Obama ve güvenlik yetkililerinin bu süreçte zaman zaman durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Burton, Obama'nın “havayolu ulaşımında güvenliğin artırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması” yönünde talimat verdiğini de kaydetti.

Beyaz Saray yetkilileri söz konusu olayın “terörist eylem girişimi” olarak değerlendirildiğini belirtti.