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Yaşam

278 ADAYIN ALES'İ TEKRARLANDI İZMİR (A.A)

15 Mayıs 2011 16:20

-278 ADAYIN ALES'İ TEKRARLANDI İZMİR (A.A) - 15.05.2011 - İzmir'de ''hatalı soru kitapçığı'' nedeniyle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giremeyen 278 aday için sınav tekrarlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulunca daha önce duyurulan nedenlerden dolayı 2011-ALES İlkbahar Dönemi sınavına girememiş olan 278 aday, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tekrar sınava girdi. Saat 9.30'da başlayan ve 180 dakika süren sınavda, adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulandı. Türkçe yapılan sınavda, her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak. Sınavın yapıldığı yerleşkeye basın mensuplarının girişine izin verilmedi. İzmir'de, 24 Nisan 2011 Pazar günü yapılan ALES'e, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde giren adayların soru kitapçıklarında basım hatası olduğu belirlenmiş, fakültenin A ve D bloklarında sınava giren adaylar, sınav sonrası yaptıkları açıklamada, kitapçıklardaki sıkıntı nedeniyle sınavın tekrarlanmasını istemişlerdi.

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