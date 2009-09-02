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Yaşam

276 kişiye okullarda geçici iş imkanı

02 Eylül 2009 16:14

GİRESUN’da, ‘Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında, okulların bakım ve onarımı için 4 ay süreyle 276 kişinin alınacağı iş için kura çekimi yapıldı.

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu salonunda gerçekleştirilen kura çekimine iş başvurusu yapanların yanı sıra aileleri de katıldı. Çekiliş öncesi bir konuşma yapan Türkiye İş Kurumu Giresun İl Müdürlüğü’nden Rıfat Ayar, Milli Eğitim Müdürlüğü ile aralarında imzalanan protokol gereğince, 199 okulun bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme işlerinde çalıştırılmak üzere 276 kişinin işe alınmasına karar verildiğini söyledi.

Kendilerine 756 kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Ayar, “İşe alınacak kişiler 4 ay boyunca okulların onarım ve temizlik işlerini yapacaklar. Bu proje 2010 yılında da devam edecek. Ancak bu yıl çalışanlar gelecek yıl devam etmeyecek” dedi.





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