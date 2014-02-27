27.02.2014 - Avrupa basınından özetler

Ukrayna’daki krizin Kırım’a yansımaları ve Rusya’nın tutumu, Almanya’da Avrupa

Parlamentosu seçimleri için yüzde 3’lük barajın Anayasa Mahkemesi’nce iptali ve

Fransa’daki ekonomik durum, bugünün Avrupa basınından seçtiğimiz yorum konuları.

İspanyol El Mundo gazetesi, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nda baş gösteren kriz ile ilgili

tutumunu ele alıyor:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, arı kovanını andıran Ukrayna’da gerilimi

tırmandırıyor. Moskova’nın, ordunun savaşa hazırlık seviyesinin denetleneceği

açıklaması, Putin’in intikamının gecikmeyeceği anlamına geliyor olabilir. Ama bu aynı

zamanda sadece Rus liderin keyfî ve sorumsuz diplomasi tarzı da olabilir. Uluslararası

topluluk bu krizin askerîleşmesine izin veremez. Bu, Ukrayna’da bir iç savaş tehlikesini

son derece artırır. Aynı zamanda da ortak bir çözüm bulma ve Ukrayna’nın iflasını

engelleme yönündeki umutları ortadan kaldırır.”

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yayımlanan Der Standard

gazetesi devrimci protesto

hareketlerinin söz konusu ülkelerin imajını toptan değiştirdiğini belirtiyor:

“Maidan, Tahrir, Taksim... Bunlar sadece Kiev, Kahire ve İstanbul’daki meydanların

adları değil, son dönemlerin devrimci protestolarının kısa adı. Bu semboller, beyinlerdeki

Ukrayna, Mısır ve Türkiye tablosunu temelden ve kalıcı bir şekilde değiştirdi. Maidan

hareketi ve Turuncu Devrim öncesinde Ukrayna deyince ortalama bir AB vatandaşının

aklına ne geliyordu? Rusya’nın yakınlarında bir yerde uzak bir ülke, Rusya’nın bir

uzantısı. Ama Kiev’deki barikat görüntülerinin televizyonlarımızın ekranlarına

yansımasının ardından durum değişti. Bu barikatların arkasında duran insanları gördük,

dinledik. Genç, yaşlı, öğrenci, ev kadını ve aralarında demokrasi ve hukuk devleti talep

eden pek çok eğitimli insan. Yani bizim gibi Avrupalılar. Tabii ki şu farkla: Onlar bu

değerler için canlarını ortaya koymaya ve haftalar boyunca buz gibi soğukta kamp

kurmaya hazırlardı.”

Lüksemburg'dan Luxemburger Wort gazetesi ise Alman Anayasa Mahkemesi'nin,

Avrupa Parlamentosu seçimleri için yüzde 3’lük barajı iptal etmesi kararını ele alıyor:

“Almanya'da da geçerli olan kriz havası

göz önünde bulundurulduğunda sadece Hür

Demokratlar ya da Korsanlar gibi liberal ve özgürlükçü partiler değil, aynı zamanda

Almanya İçin Alternatif ve Cumhuriyetçi Parti gibi Avrupa karşıtı ve radikal partiler de

seçimlerde oylarını artıracak. Bu hoşa gitmeyebilir ama demokrasinin bir parçasıdır.

Ama sonuç itibariyle şu soruyu da sormak gerek: Avrupa Parlamentosu seçimleri için

tüm AB ülkelerinde geçerli bir ortak seçim hukuku oluşturmanın zamanı gelmedi mi?”

Fransız Le Télégramme gazetesi ise Fransa hükümetinin ekonomi politikalarını

eleştiriyor:

“Yunanistan’ın, evet yanlış duymadınız Yunanistan’ın tünelin ucundaki ışığı

gördüğü,

İspanya’nın gösterdiği çabaların ardından umut kazandığı, yeni İtalya Başbakanı'nın

ülkeyi resesyondan çıkarmak üzere reformlar için kolları sıvadığı bir dönemde Fransa

Cumhurbaşkanı François Hollande ve ekibi işsizlik eğrisini geri çevirme bahsiyle türlü

oyunlar oynuyor. Rekabet gücü, dayanışma, sorumluluk: Cumhurbaşkanının paktlarının

hiçbir anlamı yok. Çünkü içerikten yoksun. Ve hükümetin Fransızları vergi

bombardımanına tutarken fena halde yanılmış olduğunu herkes görüyor. Bu pek keyif

vermese de...”

