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Yaşam

27 sıfırlı sayı için isim aranıyor

Bilim adamları, 27 sıfırlı ve daha yüksek sayıların da isimlendirilmesini istiyor.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Bilim adamları, 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ve daha yüksek sayıların da isimlendirilmesini istiyor.
     
Mevcut birim sistemlerinin artık yeterli olmadığını düşünen bir öğrenci tarafından başlatılan, 27 sıfırlı sayının isimlendirilmesi için açılan online imza kampanyasına, şu ana dek 20 bin kişi katıldı.
    
Mevcut Uluslararası Birimler Sisteminde en büyük sayı 24 sıfırlı "yotta". Kampanyada, 27 sıfırlı sayıya "hella" adı verilmesi en çok destek alan önerilerden biri.
    
Kampanyanın öncüsü California Üniversitesinden fizik öğrencisi Austin Sendek, son bilimsel gelişmelerin ölçü skalasının genişletilmesini zorunlu kıldığını söyledi.
    
Sendek, Facebook'ta açılan imza kampanyasında, "Pek çok fiziksel fenomenin analizi, mevcut sistemin yok saydığı 27 ve daha büyük doğal sayıları ortaya koyuyor" dedi.
    
Bu rakamın galaksiler arasındaki uzaklık veya büyük bir örnekteki atom sayıları gibi pek çok önemli hesaplamada zaruri olduğunu belirten Sendek, örneğin güneşin yaydığı enerjinin 300 yattowat yerine 0,3 hellawatt olarak açıklanmasının daha yerinde olacağını söyledi.
    
Hella, Kuzey California argosunda "çok", "birçok" anlamına geliyor.
    
Kabul edilmesi halinde hella 1991'den beri Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Komitesi'nin yotta ve zetta'dan (21 sıfırlı rakam) sonra kabul ettiği ilk birim olacak.


Diğer birimler şöyle isimlendiriliyor:

     10 = deca
     100 = hecto
     1,000 = kilo
     1,000,000 = mega
     1,000,000,000 = giga
     1,000,000,000,000 = tera
     1,000,000,000,000,000 = peta
     1,000,000,000,000,000,000 = exa
     1,000,000,000,000,000,000,000 = zetta
     1,000,000,000,000,000,000,000,000 = yotta


 

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