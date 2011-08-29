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27 Nisan bildirisi TSK'nın sitesinden kaldırıldı

Genelkurmay Başkanlığı, 27 Nisan e-muhtırasını internet sitesinden kaldırdı. TSK'nın internet sitesinden...

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, 27 Nisan e-muhtırasını internet sitesinden kaldırdı. TSK'nın internet sitesinden bu sabah yapılan duyuruda, 'Genelkurmay internet sitesi güncellenerek kamuoyunun kullanımına sunulmuştur' denildi.

27 Nisan e-muhtırası tarih oldu

Yapılan güncellemeler arasında en dikkat çekeni ise, 27 Nisan tarihinde yayınlanan ve kamuoyunda 'e-muhtıra' olarak da anılan bildirinin yayından kaldırılması oldu.

27 Nisan Genelkurmay Başkanlığı Basın Açıklaması, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı ile 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23:20'de yaptığı, lâiklikle ilgili açıklamaydı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın 12 Nisan tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaptığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Atatürkçülüğe, laikliğe ve cumhuriyetin temel ilkelerine sözde değil özde bağlı" bir Cumhurbaşkanı adayı istediği bildiriye hükümetin yanıtı sert olmuş, TSK bildirinin arkasında duramayarak geri adım atmak zorunda kalmıştı.


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