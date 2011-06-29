27 Milyon TL ciro yapan dizi hangisi?

T24 -Türkiye tarafından bu yıl dördüncüsü yayınlanan "En Çok Kazanan Dizi Yapımcıları" listesi derginin temmuz sayısında açıklandı.



Özer Turan imzasıyla yayınlanan habere göre 73 televizyon dizisinin yayınladığı 2010 - 2011 sezonunda 34 yapımcı 600 milyon liralık ciro yarattı. Bu sezon, altı ulusal kanalda yayınlanan dizi sayısı 67'den 73'e yükseldi. 50 yeni dizi görücüye çıksa da bu dizilerin 22'si sezon sonunu göremedi. Eski yapımlarla beraber bu yıl ömrünü tamamlayan dizi sayısıysa 35'e ulaştı. Bu hareketlilikle birlikte listenin zirvesi nihayet el değiştirdi. Bu yılın en çok kazanan yapımcısı sezonu 52 milyon ciro ve 5 milyon lira karla kapatan Tims Productions'ın sahibi Timur Savcı oldu. Savcı, geçen yıl 34 milyon lira ciro ve 3 milyon lira karla geçen yıl ikinci sıradaydı. Rakamlar Timur Savcı'nın geçen yıla göre cirosunu yüzde 52, karını ise yüzde 65 oranında artırdığını gösteriyor. Star TV'de "Küçük Sırlar", TRT1'de "Mazi Kalbimde Yaradır", Fox'ta "Çakıl Taşları", TNT'de "Kolej Günlüğü" ve Show Tv'de sezonun en çok ses getiren işlerinden "Muhteşem Yüzyıl" dizisi yayınlanan Savcı, son iki yılın en çok kazanan yapımcısı olan Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay'ı da tahtından indirdi. Sezona "Yaprak Dökümü", "Fatmagül'ün Suçu Ne" ve "Ezel" gibi reyting rekortmeni dizilerle başlayan Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay en büyük kozu olan "Yaprak Dökümü"nün 2010 sonunda final yapmasıyla listede üç basamak birden gerileyerek dördüncülüğe düştü. Geçen yıl dizileriyle 68 milyon ciro ve 6 milyon lira kar üreten Ay Yapım'ın cirosu bu yıl yüzde 32 eriyerek 46 milyon liraya karı ise yüzde 30'luk düşüşle 4.2 milyon liraya geriledi.



Sezonun en karlı yapımcılarından biri de Birol Güven oldu. "Papatyam" ve "Arka Sıradakiler" dizilerine yedi yıl aradan sonra yeniden Atv ekranlarına dönen "Çocuklar Duymasın", "Arka Sıradakiler"in liseden mezun olmasının ardından kendi yoluna giden "Öğretmen Kemal" ve yine Atv için hazırladığı "Babam Sağolsun" dizilerini de ekleyen Güven, ciro ve karını yüzde 110'un üzerinde artırmayı başararak sezonu 48 milyon lira ciro ve 4.4 milyon lira karla kapattı. Doğan Holding'in yapım şirketi D Productions da "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Geniş Aile", "Küçük Kadınlar" ve "Şüphe" dizileriyle elde ettiği 4.3 milyon liralık karla ilk üçe girdi.



















































































