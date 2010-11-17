-2,7 MİLYON MÜSLÜMAN HACI OLDU MEKKE (A.A) - 17.11.2010 - Yabancı ülkelerden ve Suudi Arabistan'dan bu yıl 2,7 milyon Müslüman hacı oldu. Şeytan taşlamanın ikinci gününe girilirken, Suudi Arabistan Hac Genel İstatistik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 989,789'u Suudi Arabistan'dan olmak üzere toplam 2,7 milyon kişi hac farizasını tamamladı. Hac organizasyonundan bu yıl sorumlu olan İçişleri Bakanı Prens Naif, hacı olan Müslümanları kutladı. Mekke Emiri Prens Halid El Faysal da başarılı bir hac döneminin gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Suudi Arabistan Kralı Abdullah ise dünkü bayram töreni sırasında rahatsızlığı dolayısıyla hakkında çıkan söylentilere açıklık getirerek belinde bir rahatsızlık olduğunu bildirdi. Kral Abdullah, televizyonda yayımlanan görüntülerde, bayram kutlamalarını kabul ederken oturmak zorunda kaldığı için halkından özür diledi. Sağlığı hakkındaki söylentilerin ciddi olmadığını kaydeden Kral Abdullah, evlerine hacı olarak dönecek 2,7 milyon Müslümanı ve ailelerini tebrik etti. Önemli bir kaza ve olayın yaşanmadığı hac döneminde, içinde Anadolu Ajansı muhabiri dahil Türk gazetecilerin de bulunduğu ve bir Türk şoförünün kullandığı otobüs, Arafat'tan Mina'ya gelirken 75 yaşındaki bir hacı adayına çarptı. Olayda ağır yaralanan hacı adayının hayatını kaybettiği öğrenildi. -GEÇ KALDILAR- Hacılar Arafat'tan ayrılıp Müzdelife'ye, oradan da şeytan taşlama için Cemarat bölgesine gelirken, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Suriye ve Ürdün'den araçlarıyla yola çıkan birçok insanın hac için geç kaldıkları bildirildi. Yetkililerin yerel gazetelere yaptığı açıklamaya göre, Arafat'a çıkmak için sadece birkaç saatin kaldığı bir vakitte bazı hacı adayları Mekke'ye ulaşabildi. Ancak bu geç kalmalarına karşılık Mekke'ye ve Arafat'a hac için girişlerine izin verildi. -GAZETENİN TESPİTLERİ- Arap News gazetesi, hac dönemi boyunca Arafat, Müzdelife, Mina ve Cemarat bölgelerinde yaşanan eksiklikleri ve izlenimleri yayımladı. Muhabirlerin gözlemlerine göre, hacı olmak için önce Mekke'de Kabe'yi tavaf etmek isteyen birçok insan kendi imkanları çerçevesinde çaba göstermek zorunda kaldı. Kabe'ye küçük araçlar, kiralık taksiler, motosikletler ve hatta eşek veya atları ile ulaşılmaya çalışıldı. Kabe'den sonra Arafat bölgesine gelmek için yola çıkanlar, büyük bir heyecanla Arafat bölgesine hücum ettiler. Fakat birçokları Arapça bilmemeleri nedeniyle bulundukları kampları bulmakta zorluk çektiler. Her ne kadar kamplarda sadece numaralar bulunuyor ise de numaralarını unutan veya Arapça bilmeyen hacılar yazıları okuyamadılar, ciddi sıkıntılara katlandılar. Görevlilere de Arapça bilmedikleri için dertlerini anlatamadılar. Arafat'tan Müzdelife'ye çıkışlarda da ciddi trafik sıkışıklığı yaşandı. Beş şeritli olan yollarda uzun saatler beklenildi. Hacıların çektiği bir başka sıkıntı da ATM'lerin yetersiz oluşuydu. Arap News muhabirleri ATM'lerin çoğunluğunun Kabe yakınlarındaki iş merkezlerinde ve caddelerde bulunması nedeniyle insanların bulundukları yerlerden Kabe yakınlarına gitmek zorunda kaldıklarını yazdılar. Ani rahatsızlıklar ve kazalara karşı kurulan özel helikopter ekibi 24 saat boyunca çalıştı. 7 helikopter sürekli olarak bölgede uçuşlar gerçekleştirirken, merkezde ise 140 görevli personel ayaktaydı. Helikopterler aldıkları hastaları 6 ayrı hastanede oluşturulan piste indirebiliyorlardı. Şu ana kadar 33 hastaya havadan helikopterlerle müdahale edildi. Hac dönemi boyunca 10 bine yakın sağlık görevlisi çalıştı. Hac dönemi boyunca oteller ve konaklama yerlerinde fiyatların en az 3,5 katı yükseldiğine dikkati çeken gazete, Suudi Arabistan'ın 2,5 milyon insanı oteller veya konaklama yerlerinde ağırlayabileceğine işaret etti.