2.7 milyon kişi kredi borcunu ödeyemiyor

Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesine en büyük katkıyı tüketim sağladı. Ancak vatandaş bankadan aldığı krediyle harcama yaptı. Ödenmesi gereken 18,1 milyar liralık kredi borcu ödenemediği ortaya çıktı. Kredi kartı borçları ise son bir yılda yüzde 25’ten fazla arttarken Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre 2,7 milyon kişi banka borcunu ödeyemiyor.

Yeni Hayat gazesinde yer alan habere göre, Nisan ayında bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş hâlâ borcu devam eden kişi sayısı korkuttu. 2 milyon 660 bin 105 kişi bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcunu ödeyemedi. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 1 milyon 673 bin 618 olurken bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise 1 milyon 972 bin 758 olarak açıklandı.

Türkiye’nin 2016 yılı ilk çeyrek büyümesi tartışmalara neden olmuştu. En iyimser piyasa beklentilerini dahi geride bırakarak ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,8’lik büyümeyi ihracat ya da yatırımın aksine tüketim ve devlet harcamaları sırtladı. Büyümeye en büyük katkıyı sağlayan tüketim ise bankadan borçlanılarak finanse edildi. Son bir yılda tüketici kredilerinin büyüklüğü 22,4 milyar liradan fazla artarak 390,9 milyar liraya yükseldi. Vatandaşın ödeyemediği kredi borcu ise 4,2 milyar lira artarak 18,1 milyar liranın üzerine çıktı. Son bir yıllık süreçte tüketici kredilerinin büyüme hızı yüzde 6 olarak ortaya çıkarken ödenemeyen tüketici kredilerinin büyüme hızı yüzde 30 olarak hesaplandı.

Araba da ev de krediyle

Büyük küçük birçok ihtiyaç için banka kredisini tek çare görülüyor. Geçen yılın nisan ayındaki 154,8 milyar liralık ihtiyaç kredisi borcunun üstüne son bir senede 2 buçuk milyar lira daha eklendi. İhtiyaç kredilerinin büyüklüğü bu yılın nisan ayında 157,2 milyar liranın üstüne çıktı. Konut kredileri ise 148 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz yıl 133,8 milyar lira büyüklüğe sahip olan konut kredileri 14,1 milyar lira arttı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 6,4 milyar lira seviyelerinde gerçekleşen taşıt kredilerinin büyüklüğü bu yılın aynı ayında 77 milyon lira küçülerek 6,4 milyar liranın altına geriledi.

18,1 milyar liralık borç ödenemedi

Ödenemeyen kredi kartı borçları son bir yılda yüzde 25’ten fazla arttı. 9 milyar lira seviyelerinde kredi kartı borcu bulunan vatandaşların ödeyemediği bireysel kredi kartı borcunun büyüklüğü geçtiğimiz yılın nisan ayında 5,9 milyar lira iken bu yılın aynı ayında 7,4 milyar liraya ulaştı. Ödenemeyen tüketici kredileri ise geçen yılın nisan ayından bu yılın aynı ayına gelene dek 4,2 milyar lira artarak 13,9 milyar liradan 18,1 milyar liraya yükseldi. Bu göstergedeki artış oranı ise yüzde 30 olarak hesaplandı.