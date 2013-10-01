'27 Mayıs'ta hangi manşetler atıldıysa bugün de aynıları atıldı'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni'nde konuştu.

Demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Erdoğan, "Ben 27 Mayıs’ın Milli Kütüphane’deki arşivinden gazetelerin manşetlerini çıkardım. O gün ne yazılıyorsa bugün de aynı manşetler atılıyor. Biz yine de, bizim muhalefet onca yanılgı yenilgiye rağmen, kendisini değiştirmemekte, nasihat almamakta ısrar ediyor" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Demokratik reformlar geldikçe, Türkiye’ye yatırım geldi. Üretim, yatırım ve istihdam kat be kat artış kaydetti. Bizde ekonomide bir kaide vardır. Cıvaya benzetirler. Bir de atalarımızın bir sözü var dere yatağında akar. Güven istikrar durumunda. Güven ve istikrar bulunursa yatırımcı oraya gelir. Yatırımcılar bize bunu soruyorlar. Seçim var mı diye soruyorlar. Bizden önceki dönemlere bakarsanız ,16 ayda bir seçim yapılmıştır. İlk defa bizim ilan ettiğimiz dönemlerde seçim yapılmaktadır. Yani yatırımcı girişimci önünü görecek. 4 yıl genel seçim yok, 5 yıl yerel seçim yok. Bunu görecek. Biz bu süre içinde 11 yılda 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 tane de referandum yaptık. Bunlar istikrarın temini konumunda önemli noktalardır. Güven ve istikrar ekonomide birbirinden beslenen iki kaynaktır. İşte bu anlayışla demokrasiden hiçbir zaman taviz vermedik. Ekonomiyi de bu sayede 11 yıl içinde 3 kattan fazla büyüttük.. Dün açıkladığımız paketle ekonominin büyümesinde de etkili olacaktır.

Geçen hafta Cuma günü İstanbul’da çok anlamlı teslim töreni yaptık. Milgem kendi milli imkanlarımızla 8 farkı savaş gemisi ve denizaltı projesiydi. Biz bu projeye başladığımızıda hiç dikkat çekmemişti. 2011 yılında ilk gemimizi gönderdik. Geçtiğimiz hafta 2. Gemimizi de denize bıraktık. Şimdi 3. Ve 4. Gemimiz için çalışmalara başlıyoruz. 4 tanesini de özel sektör tersanelerinde yapacağız. İhalelerini hazırlıyoruz. Türkiyeyi böylece kendi gemisini üreten 10 ülke arasına soktuk. İşte demokrasi bu. Bu başarılar içeride güvenin huzurun tesis edilmesiyle oluyor.

2023 hedeferini böyle pararlele bir ilerlemeyle yakalayacağız. Demokrasi ve ekonomiyi 11 yıl boyunca birlikte ilerlettik.

Milli Kütüphane’den arşivleri çıkardım

Dün demokratikleşme paketini açıklarken muhalefetin öngörüleri hakkında tespitlerimiz oldu. Nitekim dün muhalefet temsilcileri pakete kulp takmaya başladılar. Dünyanın hiçbir yerinde yenilikleri eleştiren bir muhalefet yoktur. Sizin reforma yönelik bir adımınız var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Biz buna ivme kazandırırken, bizde buna hendek kazan bir muhalefet var. Dün ve bugün söylenenleri alt alta koyun 11 yıldır söylenenden farklı bir şey bulamazsınız. Ben 27 Mayıs’ın Milli Kütüphane’deki arşivinden gazetelerin manşetlerini çıkardım. O gün ne yazılıyorsa bugün de aynı manşetler atılıyor. Biz yine de, bizim muhalefet onca yanılgı yenilgiye rağmen, kendisini değiştirmemekte, nasihat almamakta ısrar ediyor. Muhalefet partileri kendi tabanları kadar değişime açık olduğu zaman Türkiye standartları da o kadar ileriye gidecektir. Korku senaryolarının tamamı boştur, asılsızdır. Türkiye’nin hiçbir başarısıyla sevinemeyen, baştan aşağı kötümserliğe tutulmuş bir muhalefet milletin sevincini gururunu paylaşamıyor.

ABD maaş veremiyor

Dünyanın gerekleri neyse, bakın ABD’de Kongre kepenkleri adeta indirdi. ABD’nin çalışanları maaş alamayacak durumda. Biz şu 11 yıl içerisinde, bizden önceki dönemlerde olduğu gibi, maaş alamayan kimse olamadı. 13, katrilyon diye işçiden memurdan para kestiler, 3,5 milyon konut edindirme yardımı adı altında para topladılar. Tüm arşivlerden, depolardan indirdik, belgeleri bulduk, ödemeye başladık. Dünyanın gerekleri neyse, Türkiye’yi hangi seviyeler bekliyorsa, hangi seviyeleri hak ediyorsa onu vereceğiz.