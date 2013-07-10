27 Mayıs darbesine 53 yıl sonra savcılık incelemesi

Adnan Menderes’in başbakanlığındaki Demokrat Parti hükümetinin devrildiği 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen Eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın ailesi, darbenin sorumlularıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Polatkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir, “Acılarımıza sebep olanların hesap vermesini istiyoruz” dedi.

Türkiye gazetesinden Arzu Yıldız'ın haberine göre, 27 Mayıs 1960 darbesinde dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir ve kız kardeşinin bir ay önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 27 Mayıs darbesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Dilekçede 27 Mayıs darbesinin hayatta kalan sorumlularının yargılanması talep edildi. Başsavcılık, söz konusu suç duyurusu dilekçesini işleme koyarak inceleme başlattı. Dilekçeye konu olan hususları araştırması için daha önce 12 Eylül ve 28 Şubat darbesini soruşturan Ankara TMK. 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin görevlendirildi.

'Zaman aşımı yok insanlık suçu'

Savcılık, darbeleri gerçekleştirenlerin yargılanmasını engelleyen geçici 15. maddenin 12 Eylül referandumunda kaldırılması üzerine, darbeleri “insanlık suçu” kapsamında değerlendirdi. 27 Mayıs darbesiyle ilgili zaman aşımının uygulanmayacağı görüşünde birleşen savcılık, dilekçede yer alan hususları mercek altına alacak. Olayla ilgili suç unsurlarını, delillerin toplanmasının ardından, darbenin mimarlarının hayatta kalanlarının isimleri tespit edilecek ve gerekli görülmesi halinde inceleme soruşturmaya dönüşecek.

'Yassıada’da işkence yapıldı'

27 Mayıs darbesiyle ilgili suç duyurusunu veren Hasan Polatkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir, suç duyurusu dilekçesinde, hala hayatta olan Milli Birlik Komitesi Üyesi Emrullah Çelebi ve darbenin bütün sorumlularından şikayetçi oldu. Bilir, 27 Mayıs darbesinin ardından Yassıada'da yapılan yargılamalarda, o dönemde Demokrat Parti Bolu Milletvekili olan babası Servet Bilir'in ve bütün Demokrat Partililerin ağır işkence ve haksızlığa maruz kaldığını anlattı. 27 Mayıs ile ilgili suç duyurusu dilekçesinden Hasan Polatkan'ın hala hayatta olan 90 yaşındaki eşi Mutahhare Polatkan ve kızı Nilgün Polatkan da mağdur olarak yer aldı. Mutahhare Polatkan'ın 27 Mayıs'ta yaşadıkları sebebiyle kronik bir rahatsızlık geçirdiğinin de altı çizildi. Hayatta olan ve hayatını kaybeden 27 Mayıs darbecilerinin mal varlıklarının araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) rapor hazırlaması da dilekçede talep edildi.