27 Mart’a Shakespeare’li kutlama

T24 - 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” toplantıları kapsamında kutlanıyor. “Ustalara Saygı 27 Mart Özel” programı, Akatlar Kültür Merkezi’nde (Melih Cevdet Anday Sahnesi) 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’den itibaren takip edilebiliyor.



Faruk Şüyün’ün beş sezondur kültür-sanat dünyamızın duayenleri için hazırladığı “Ustalara Saygı” gecelerinin bu haftaki “konuğu” birçok ustanın soluk alıp verme alanı olan tiyatronun bizzat kendisi. Ölümsüz ustalar yaratan ve bizlere armağan eden tiyatronun günü 27 Mart, “Ustalara Saygı” kapsamında gelmiş geçmiş en büyük tiyatro ustası Shakespeare’in yapıtlarından hazırlanan bir programla kutlanıyor. Gecede; Talât Sait Halman’ın “Türk Shakespeare: Shakespeare’in Dünyasında Kahramanlar ve Soytarılar” adlı yapıtı, Metin Belgin’in düzenlemesi ile seyircilere sunuluyor.



Shakespeare’in her biri birbirinden ünlü eserlerinden bölümlerin yanısıra Shakespeare’li hikâyelerle örülen çalışmanın yeni yorumunda tiyatromuzun ustaları da sahnede buluşuyor. Yaratıcısı Talât Sait Halman tarafından “Sadece bir Shakespeare programı değil, Shakespeare konusunda bir piyes” olarak anılan “Türk Shakespeare”de bu kez Erhan Abir, Hümay Güldağ, Levent Özdilek, Metin Belgin, Naşit Özcan, Şebnem Köstem, Tansel Öngel ve Toron Karacaoğlu sahneye çıkıyorlar. Eserde Özlem Kavaller de piyano başında görev yapıyor.









Etkinlik: “Ustalara Saygı 27 Mart Özel”

Tarih: 27 Mart 2010 Cumartesi

Yer: Melih Cevdet Anday Sahnesi- Akatlar Kültür Merkezi

Saat: 20.00

Bilgi için:

Faruk Şüyün: 0 533 468 30 63 / Melih Cevdet Anday Sahnesi 0 212 351 93 84

Akatlar Kültür Merkezi: Akmerkez’in Etiler’e giden kapısının karşısındaki Zeytinoğlu Caddesi üzerinde...