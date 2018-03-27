27 Mart Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

20:10 Karadağ - Türkiye (ALİ DANAŞ)

23.00 Milliler maç sonrası Karadağ\'dan ayrılacak.

01.30 A Milli Takım İstanbul\'a dönecek.

BEŞİKTAŞ

13.30 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla BJK TV\'nin yeni yerinin resmi açılışı yapılacak.

17.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.



GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

18:30 Vakıfbank - Galatasaray

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

21:00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia

VAR UYGULAMASI ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK

19.00 Azerbaycan - Makedonya müsabakasında online (çevrimiçi) VAR uygulaması yapılacak. Antalya Mardan Stadyumu\'nda oynanacak maçta Halis Özkahya düdük çalarken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak, Ali Palabıyık 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini üstlenecek.

AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI

16:00 Türkiye - Malta

AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI

15:00 Bosna-Hersek - Türkiye